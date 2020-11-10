Руководители Азербайджана, Армении и России подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе

Россия направит в регион около двух тысяч миротворцев.

Соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе означает, что Армения полностью потеряет эту территорию. – такое мнение в эфире РБК высказал аналитик из Еревана Татул Акопян.

Минувшую ночью Акопян назвал самой тяжелой для Армении с момента провозглашения независимости в 91-м году.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал соглашение фактически военной капитуляцией Армении. Алиев также лично извинился перед Путиным за сбитый российский вертолет, в результате чего погибли два члена экипажа и один был ранен.

Инцидент в телефонном звонке российскому президенту Ильхам Алиев объяснил тем, что военные Азербайджана приняли вертолёт за армянский. Виновников случившегося обещал найти и наказать. Алиев также сказал, что Азербайджан готов выплатить компенсацию семьям погибших и пострадавшего пилота. Генпрокуратура республики возбудила уголовное дело, приводит слова Алиева его пресс-служба. Российский президент, общаясь с коллегой, назвал недопустимым инцидент, который произошел над территорией Армении. Путин выразил уверенность, что больше такого не повторится, президент Азербайджана это пообещал. МИД России позитивно оценил признание вины. Напомню, что российский вертолет Ми-24 военные Азербайджана сбили накануне вечером. По данным Минобороны России по нему выстрелили из зенитно-ракетного комплекса над территорией Армении в районе села Ерасх. Два члена экипажа погибли, один пострадал. Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что погибших пилотов представят к государственным наградам республики.

Вертолет был сбит до того, как было объявлено о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Станислав Иванов считает, что конфликт в Карабахе прекращен благодаря вмешательству России. При этом, по его словам, до сих пор остается много вопросов относительно миротворцев.

Кстати, президент Азербайджана заявил, что миротворческая миссия в Карабахе будет совместной российско-турецкой. При этом в официальном тексте мирного соглашения турецкие миротворцы не упоминаются, — отмечает РБК.