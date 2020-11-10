Политолог Дубнов: Подписание соглашения главами трех стран по Карабаху – «в определенном смысле победа армян»

Лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Это соглашение, по мнению политолога Аркадия Дубнова, в определенном смысле сегодня победа армян. Такое мнение он высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».



«Подписанное соглашение — это окончание полуторамесячной войны. Это вынужденное решение, которое приводит к спасению армянских военных и является лучшей из худших новостей. Армения получила возможность удержать Карабах под своим влиянием. Это возвращение к единственно возможному формату удержать Карабах и в будущем остаться ему самим собой. Если бы это соглашение не было подписано, у Армении были бы все шансы потерять Карабах. В определенном смысле сегодня это победа армян», — сказал политолог.

А.Дубнов отметил, что Москва «сделала невероятный подарок» азербайджанской стороне, дав возможность провести праздник День флага и провозгласить взятие города Шуши, и только после этого соглашение было подписано.

«Москва сделала невероятный подарок Алиеву — провести День флага, провозгласить взятие города Шуши. И на следующий день Путин привел ситуацию к тому, что соглашение подписано. Это было ускорено сбитым вертолетом. Россия выполнила свою миссию на Южном Кавказе. Она становится тем, кем она была – гарантом мира в регионе», — отметил политолог.

По словам А.Дубнова, армянская сторона имеет право обижаться на Москву, но в сложившейся ситуации иного быть не могло, Россия не могла ввязаться в войну.

«Я убежден, что армяне имеют право на обиду на Россию. Россия не сделала того, что они ожидали — не спасла сразу Армению вместе с Карабахом. Но трезво глядя на ситуацию, рассчитывать здесь было особо не на что. Путин вряд ли позволил бы себе ввязаться в войну», — подчеркнул он.