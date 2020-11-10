Работающего на дистанционке сотрудника, который более двух рабочих дней подряд не выходит на связь, могут уволить

Работающего на дистанционке сотрудника, который более двух рабочих дней подряд не выходит на связь с работодателем, могут уволить. Об этом говорится в поправке к законопроекту об особенностях удаленной занятости, текст которой имеется в распоряжении ТАСС.

Трудовой договор с дистанционным работником может быть расторгнут, если тот без уважительной причины не взаимодействует с работодателем по вопросам, связанным с выполнением трудовой функции, более двух рабочих дней подряд «, — указывается в тексте.

Там же отмечено, что перевод на удаленную работу не сможет быть основанием для снижения зарплаты сотруднику.

Кроме того, в соответствии с законопроектом, работодателей обяжут обеспечивать дистанционных сотрудников необходимым оборудованием. В случае если работник использует принадлежащие ему или арендованное им оборудование и программно-технические средства, работодатель должен компенсировать сотруднику возникающие в этой связи расходы.



Законопроект о регулировании дистанционной работы планируется принять во втором и третьем чтениях до конца ноября, он должен вступить в силу с 1 января 2021 года.