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09:34, 10 ноября 2020

Работающего на дистанционке сотрудника, который более двух рабочих дней подряд не выходит на связь, могут уволить

Работающего на дистанционке сотрудника, который более двух рабочих дней подряд не выходит на связь с работодателем, могут уволить. Об этом говорится в поправке к законопроекту об особенностях удаленной занятости, текст которой имеется в распоряжении ТАСС.

Трудовой договор с дистанционным работником может быть расторгнут, если тот без уважительной причины не взаимодействует с работодателем по вопросам, связанным с выполнением трудовой функции, более двух рабочих дней подряд «, — указывается в тексте.
Там же отмечено, что перевод на удаленную работу не сможет быть основанием для снижения зарплаты сотруднику.

Кроме того, в соответствии с законопроектом, работодателей обяжут обеспечивать дистанционных сотрудников необходимым оборудованием. В случае если работник использует принадлежащие ему или арендованное им оборудование и программно-технические средства, работодатель должен компенсировать сотруднику возникающие в этой связи расходы.

Законопроект о регулировании дистанционной работы планируется принять во втором и третьем чтениях до конца ноября, он должен вступить в силу с 1 января 2021 года.



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