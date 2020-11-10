Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поздравил Азербайджан с победой на поле боя и за столом переговоров

Минувшей ночью главы Армении, Азербайджана и России объявили об окончании войны в Нагорном Карабахе. Россия разместит в регионе около двух тысяч миротворцев, — сообщил президент Путин.

В Ереване недовольные соглашением ворвались в здание правительства. Они считают предателем премьера Пашиняна. Сам Пашинян заявил, что у него не было другого выхода.

Армия Нагорного Карабаха полностью потеряла контроль над ключевым гордом Шуши еще 7 ноября, — заявил президент НКР Араик Арутюнян. По его словам, решение о прекращении карабахской войны вынужденное — бои были уже на подступах к Степанакерту, и в случае продолжения боевых действий был бы потерян весь Нагорный Карабах.