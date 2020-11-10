Центра международной безопасности ИМЭМО РАН: Трехстороннее соглашение по Карабаху положит конец кровопролитию

Подписанное трехстороннее соглашение по прекращению огня на территории Нагорного Карабаха положит конец кровопролитию в регионе. Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Станислав Иванов.

Ранее стало известно, что лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно ему полное прекращение огня начинается с 10 ноября.

«Наконец трагедия завершилась, и если бы не прекратили эти боевые действия, жертв могло бы быть более значительные», — сказал С.Иванов.

По его мнению, благодаря России это соглашение и согласие на прекращение боевых действий было достигнуто.

«Все-таки в этой истории последнюю точку поставила Россия. Видимо трагедия с вертолетом была последней каплей. Если до сих пор можно было Баку спекулировать, что боевые действия ведутся на территории Азербайджана, то в данном случае сбитый вертолет и гибель российских военных показала, что азербайджанцы ведут боевые действия на территории Армении. Мы были же свидетелями переброски боевиков. И была террористическая угроза по расползанию по другим территориям. Мы не знаем всей кухни принятия решения. Но здесь могло иметь место серьезное предупреждение со стороны России и ОДКБ. Был создан прецедент, после которого Россия имела право выступить на стороне Армении», — отметил он.