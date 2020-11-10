Политобозреватель из Еревана Халатян: Трехстороннее соглашение по Карабаху – поражение РФ и предательство Армении

Подписанное трехстороннее соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе– это поражение России и предательство Армении. Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» политический обозреватель из Еревана Айк Халатян.

Ранее президент России Владимир Путин, азербайджанский президент Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 00.00 (мск) вторника.

«Соглашение – это предательство Армении. Большая часть общества уверена в том, что соглашение, подписанное Пашиняном — это предательство национальных интересов Армении. Россия хочет извлечь из ситуации хоть что-то, но это явилось ее фактическим поражением на Южном Кавказе, потому что можно сказать Москва признала свое поражение перед Анкарой и Баку, или не захотела с ними соперничать. Во всем мире это будут расценивать именно так — то, что Россия показала свою слабину», — сказал А.Халатян.

По его словам, реакция может распространиться и на другие регионы, где «интересы России будут соприкасаться с Турцией». «Я думаю, что Азербайджан окончательно потерян для России. Алиев неоднократно заявлял, что с Турцией теперь создается новая геополитическая реальность. Сейчас непонятно, как будут развиваться события в других регионах, потому что будут сделаны выводы по политике России», — сказал он.

По мнению А.Халатяна, в сложившихся обстоятельствах подписывать соглашение можно было в самом начале военного конфликта без стольких потерь.

«Был другой выход, силы для сопротивления не были исчерпаны. Если надо было идти на такое соглашение, надо было идти в первый день, а не после стольких потерь. Сейчас идти на такое унизительное соглашение люди не видят смысла.

Для армянского общество это разочарование, с другой стороны это точка отсчета к новой войне», — отметил обозреватель.

А.Халатян назвал сложившуюся ситуация «очень серьезным политическим кризисом», и отметил, что не видит очевидных выходов из нее, несмотря на то, что Минобороны заявило о соблюдении соглашения о прекращении боев в Карабахе.