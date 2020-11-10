Верховный Суд США рассмотрит дело о конституционности закона о доступном здравоохранении, известном как Обамакэр

Верховный Суд США сегодня рассмотрит дело о конституционности закона о доступном здравоохранении, известном больше как Обамакэр — под угрозой потери медицинских страховок, а в США вся система здравоохранения частная и платная, оказались 11 млн человек.

Противники реформы системы здравоохранения, которую в 2010 году провел Барак Обама, обязав под угрозой штрафа всех граждан иметь страховки и сделав их доступнее (запретив страховым компаниям повышать стоимость страховых премий в произвольном порядке), в результате чего 20 млн американцев смогли застраховаться, пытались отменить Обамакэр в Верховном суде два раза. и в 2012, и в 2015 году суд признал закон о доступном здравоохранении конституционным. Но в 2017 Сенат США по инициативе Администрации Дональда Трампа снизил штрафы за отсутствие страховки до нуля. И сегодня истцы в деле против Обамакэр — группа республиканских прокуроров во главе Техасом, пытаются доказать, что весь закон теперь неконституционен, так как наказание в виде штрафа (который Верховный суд ранее признал видом налога) фактически не действует. Из судей, принимавших в прошлом решения в пользу сохранения Обамакэр в силе, остались только четверо из девяти. После смерти либеральной судьи Рут Бейдер Гинзбург в сентябре Дональд Трамп в рекордно короткие сроки провел с помощью своих сторонников в Сенате назначение ультраконсервативной ультрарелигиозной судьи Эми Кони Баррет, что ставит под угрозу не только Обамакер, но также гей-браки и законность абортов. У консерваторов в Верховном Суде теперь большинство в 6 голосов из 9.

Судья Эми Кони Баррет ранее никогда не принимала решения по Обамакер, но публично высказывалась против закона о доступном здравоохранении.