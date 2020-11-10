Главы Армении, Азербайджана и России объявили об окончании военных действий в Нагорном Карабахе

Перемирие вступило в силу с 00:00 часов 10-го ноября.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян согласился передать Азербайджану часть спорных территорий.

Огонь в Нагорном Карабахе должен был полностью прекратиться с полуночи по Москве. Стороны конфликта останавливаются на своих позициях. Это означает, что территория непризнанной республики сократится за счёт районов, занятых Азербайджаном во время войны, она шла почти полтора месяца. Армения судя по всему теряет один из главных городов Карабаха Шуша. При этом столица непризнанной республики Степанакерт расположенная неподалеку останется фактически под контролем Еревана. Она будет связана с Арменией Лачинским коридором, который будут охранять российские миротворцы. В спорный регион введут почти две тысячи военных, они будут контролировать соблюдение режима прекращения огня. Кроме того азербайджанцы смогут вернуться на земли в Карабахе, занятые Баку. Под его контроль Армения по условиям соглашения должна вернуть территории, которые не входили в состав советской Нагорно-Карабахской области и были захвачены Ереваном в начале 90-х. Стороны конфликта также начнут обмен пленными, телами погибших и будут восстанавливать транспортное сообщение в регионе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утверждает, что в подписанном соглашении о мире не оговаривается статус Нагорного Карабаха.

Граждане Армении не согласны с заключением перемирия между их страной и Азербайджаном. Об этом в эфире телеканала РБК рассказала местный журналист Наринэ Киракосян.

Минувшей ночью оппозиция Армении ворвалась в парламент. Люди требовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

В Азербайджане минувшей ночью были народные гуляния, — рассказал азербайджанский журналист Эльхан Алескеров.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписанное соглашение капитуляцией Армении. По его словам, Баку заключил мир на выгодных для себя условиях и добился своих целей.