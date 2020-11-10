Россия приступила к развертыванию миротворцев в Нагорном Карабахе

В регион будет направлено почти две тысячи миротворцев и 470 единиц техники, — сообщает Министерство обороны. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о завершении военной фазы конфликта в Нагорном Карабахе. Он также подчеркнул, что в Карабахе будет совместная миротворческая миссия Турции и России, — передает «Интерфакс».

В обращении к нации Алиев подчеркнул, что мирное соглашение это максимально-выгодный вариант для Азербайджана и это фактически военная капитуляция Армении. Алиев добавил, что подписывал документ о прекращении военных действий «с чувством радости и гордости».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем видеообращении в Фейсбуке признал, что подписание документа о прекращении огня это вынужденное решение.

Пашинян сообщил также, что находится на территории страны и продолжает исполнять свои обязанности.

После подписания соглашения в Армении начались волнения. В Ереване протестующие разгромили здание правительства. Они недовольны условиями перемирия, в частности, передачей Азербайджану части спорных территорий и называют Пашиняна «предателем».

Президент Армении Армен Саркисян утверждает, что узнал из прессы о трехстороннем заявлении по Карабаху и условиях прекращения войны. Он подчеркнул, что намерен инициировать политические консультации по защите национальных интересов.

Урегулирование карабахского конфликта – дело государственной важности, — подчеркнул Саркисян.