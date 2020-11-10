В Париже, как ожидается, суд присяжных вынесет вердикт по делу о нападении на «Шарли эбдо» и супермаркет «Гипер кашер»

В Париже, как ожидается, суд присяжных вынесет вердикт по делу о нападении на редакцию сатирического журнала «Шарли эбдо» и супермаркет «Гипер кашер». Жертвами терактов 5 лет назад стали 17 человек, свыше десятка пострадали.

На скамье подсудимых 11 человек, еще трое находятся в розыске. Французские спецслужбы подозревают, что двоих из них может уже не быть в живых. Подсудимых обвиняют в хранении оружия, членстве в террористической организации и финансировании терроризма. По версии следствия, они знали о готовящемся нападении. Один из них, Али Риза Польда помог исламистам приобрести оружие и боеприпасы. Если его признают виновным, ему грозит пожизненное заключение. Напомню, 7 января 2015 года братья Шериф и Саид Куаши ворвались в редакцию «Шарли Эбдо» в Париже и застрелили 12 человек, а затем полицейского, который пытался их остановить. Позже преступников убили при задержании. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Аль-Каида». Два дня спустя джихадист Амеди Кулибали захватил заложников в кашерном магазине. Погибли 4 человека, нападавший был убит во время штурма.

Перед началом первого судебного заседания редакция «Шарли Эбдо» снова опубликовала карикатуры на пророка Мухаммеда, которые спровоцировали теракт 5 лет назад.