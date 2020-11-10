Лидеры России, Армении и Азербайджана ночью подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе

Лидеры России, Армении и Азербайджана подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе, это произошло ночью.

В Баку и других городах Азербайджана новость о соглашении встретили ликованием и массовыми народными гуляниями. В столице Армении протестами, захватом и погромами в зданиях правительства и парламента. Люди начали собираться в центре Еревана сразу после того как стало известно о подписании документа. Демонстранты осудили власти страны за то, что они пошли на уступки после взятия Азербайджаном второго по величине города Нагорного Карабаха Шуша. Возмущённые жители армянской столицы избили председателя парламента Арарата Мирзояна, он в больнице. Его вытащили из машины и потребовали сказать, где находится премьер Никол Пашинян. Союз журналистов Армении со своей стороны сообщил о нападении в Ереване на офис армянской службы Радио Свобода» и его сотрудников. Пашинян позже призвал всех, кто не имеет отношения к погромщикам уйти домой. Он пообещал строго наказать тех, кто устраивает беспорядки. Люди, тем не менее, остаются в центре Еревана. В свою очередь в Азербайджане все ликуют. Люди на улицах Баку и других городов кричат, танцуют и празднуют, машут флагами своей страны, водители машин сигналят в знак приветствия. В стране комендантский час, но силовики гуляниям не препятствуют, отмечает Интерфакс.

Боевые действия между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе продолжались с конца сентября.