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07:35, 10 ноября 2020

В российском МИДе заявили, что позитивно оценивают признание Азербайджаном вины в крушении российского вертолета

В ведомстве отметили, что в Баку пообещали провести расследование и наказать виновных, передает ТАСС. На сайте Минобороны Азербайджана опубликовано письмо главы министерства Закира Гасанова российскому коллеге Сергею Шойгу с соболезнованиями. В нем также говорится, что сбитый азербайджанскими военными российский вертолет Ми-24 совершал полет в темное время суток, на малой высоте и вне зоны радарного обнаружения ПВО. Накануне вечером МИД Азербайджана заявил о готовности Баку выплатить компенсации.
По данным Минобороны России, вертолет Ми-24 был сбит из переносного ракетного комплекса вне зоны боевых действий в Нагорном Карабахе – он летел над территорией Армении недалеко от границы. Погибли двое российских военных, еще один член экипажа ранен.



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