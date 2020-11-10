Пятый самолет Ил-76 с российскими миротворцами вылетел из Ульяновска в Нагорный Карабах, сообщили в Минобороны. Всего в регион будут направлены две тысячи военных на 5 лет со возможностью продления миссии. Как объявил ночью президент России Владимир Путин, это подразумевает соглашение о прекращении военных действий, которое подписали лидеры Армении и Азербайджана. В обращении к нации Ильхам Алиев заявил, что это максимально выгодны для страны документ, который означает фактически капитуляцию Армении. Алиев отметил, что своих миротворцев направит и Турция.
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