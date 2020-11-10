Россия вводит две тысячи миротворцев в Нагорный Карабах

Об этом ночью объявил президент Владимир Путин.

Ночью лидеры России, Армении и Азербайджана объявили, что подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал документ фактической капитуляцией Армении. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем «Фейсбуке» заявил, что у него было другого выхода.

Протестующие ночью ворвались в здания правительства и парламента Армении, а также избили спикера парламента, он в больнице. Оппозиционные партии сообщили о начала сбора подписей для отмены соглашения по Карабаху. Между тем, как передает «Интерфакс», в Азербайджане проходят массовые народные гуляния.

