В Азербайджане после заявлений об окончания войны начались народные гуляния, а в Армении – протесты

Как передает «Интерфакс», на улицы городов в Азербайджане вышли тысячи людей. Отмечается, что несмотря на действующий из-за пандемии коронавируса комендантский час, правоохранительные органы не вмешиваются. Тем временем, в Ереване протестующие ворвались в здание правительства и стали громить там мебель, затем заняли здание парламента и избили его спикера. Пострадавший политик был доставлен в больницу. Его оперируют, сообщил в «Фейсбуке» премьер-министр Армении Никол Пашинян и пообещал наказать зачинщиков беспорядков. Ночью лидеры России, Армении и Азербайджана объявили, что подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. В регион направлены российские миротворцы. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал соглашение фактической капитуляцией Армении.
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