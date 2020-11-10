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06:14, 10 ноября 2020

В Париже огласят сегодня лауреата Гонкуровской премии — самой престижной литературной награды Франции

Академики получают по 60 евро в год. Размер Гонкуровской премии символичен, равен 10 евро, но ее получение выдвигает лауреата в число самых продаваемых авторов.



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