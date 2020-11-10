Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская планирует сегодня посетить Норвегию

Ранее там неоднократно выступали в поддержку протестов в республике.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии собирается встретиться с руководством скандинавского королевства. Как сообщало Норвежское телеграфное бюро, информация об этих планах подтвердилась еще две недели назад после беседы в онлайне Светланы Тихановской и министра иностранных дел Ине Мари Эриксен Сёрейде.

Во время того разговора стороны обсуждали возможную помощь белорусским правозащитникам, СМИ и спортсменам, которых за участие в протестных выступлениях исключили из их спортивных федераций. Тогда же, как сказано в телеграмм-канале Тихановской, глава норвежского МИДа признала женское движение в Белоруссии и выступила в поддержку оппозиции этой страны.

Ранее член норвежского парламента Гейр Тоскедал выдвинул Тихановскую, вместе еще с двумя представителями протестных сил Марией Колесниковой и Вероникой Цепкало на нобелевскую премию мира. Депутат подчёркивал, что они достойны этого, поскольку вдохновляют мирную оппозицию к выступлениям против «нелегитимных властей».

Светлана Тихановская уже неоднократно встречалась с высокопоставленными представителями европейских стран и Евросоюза.

Также в прошлом месяце ожидалось, что она примет участие в закрытом заседании парламента Дании, но вместо неё, по ошибке там сорок минут по видеосвязи выступал неизвестный человек.