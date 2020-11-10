Шестой кассационный суд Самары начнет рассмотрение жалобы на приговор по делу об изнасиловании дознавательницы из Уфы

Шестой кассационный суд Самары начнет рассмотрение жалобы на приговор по делу об изнасиловании бывшей дознавательницы из Уфы.

Вердиктом суда остались недовольны обе стороны – как потерпевшая, так и осужденный Павел Яромчук. По делу проходили трое полицейских, которые по версии следствия изнасиловали коллегу на рабочем месте, причем позже она же была уволена с работы за распитие спиртных напитков. Офицеры тоже лишились должностей, а в 2019 году все трое получили от 6 до 7 лет колонии, однако в июне этого года Верховный суд Башкирии оправдал Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева с правом на реабилитацию, а Яромчуку снизил срок до 4 лет, обязав выплатить пострадавшей компенсацию в полмиллиона рублей. Прокуратура Башкирии потребовала отменить апелляционный приговор и рассмотреть дело уже в новом составе. Теперь оно будет слушаться в Самаре.

Адвокат потерпевшей Ирина Валиева уверена в том, что наказание должны понести все трое и считает сумму компенсации несоразмерной содеянному.