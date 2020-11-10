Госдума рассмотрит сегодня кандидатуры новых министров и вице-премьера

Они были предложены накануне правительством, после того как президент отправил в отставку пятерых их предшественников.

Депутатам предстоит утвердить руководителей министерств — энергетики, транспорта, строительства, природы и развития Дальнего Востока и Арктики, а также одного нового вице-премьера.

Накануне Владимир Путин освободил от должностей Дмитрия Кобылкина, Владимира Якушева, Евгения Дитриха, Александра Новака и Александра Козлова. После этого премьер Михаил Мишустин внес кандидатуру Козлова на пост нового главы Минприроды. Также он предложил Госдуме на пост руководителя Минэнерго — главу «Русгидро» Николая Шульгинова; на должность министра транспорта — главу «Аэрофлота» Виталия Савельева; главой Минстроя — назначить первого замминистра Ирека Файзуллина; а во главе Минвостокразвития поставить руководителя Фонда развития Дальнего Востока Алексея Чекункова. Кроме того, Мишустин счел нужным повысить руководившего Минэнерго Александра Новака и сделать его 10-м вице-премьером правительства.

Профильные комитеты Госдумы накануне поддержали все предложенные кандидатуры.