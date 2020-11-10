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06:06, 10 ноября 2020

Владимир Путин ночью объявил о вводе российских миротворцев в Нагорный Карабах

По словам президента России, лидеры Армении и Азербайджана при посредничестве Москвы подписали соглашение о прекращении огня. Перемирие начало действовать сегодня с полуночи.

Это не первое перемирие за последние полтора месяца боевых действий. Но до этого миротворцев в зону конфликта не направляли. Выполнять миротворческую миссию в регионе будут и военные Турции, сообщил ночью президент Азербайджана Ильхам Алиев. Соглашение о прекращении огня он назвал фактической капитуляцией Армении.

В Ереване это привело к митингам и беспорядкам. Протестующие ночью ворвались в здания правительства и парламента и избили спикера парламента – они хотели узнать, где находится Никол Пашинян, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ. Премьер-министр Армении ночью вышел в прямой эфир в Фейсбуке и заявил, что у него не было другого выхода. Пашинян также пообещал наказать зачинщиков беспорядков.



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