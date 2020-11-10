Ключевые индексы фондовых бирж в Европе выросли, в среднем, на 5% на фоне новостей о вакцине от коронавируса

Заметнее всего рост стоимости акций накануне был в Испании и Франции — соответствующие показатели прибавили 8,5% и 7,5%. Это был первый день торгов после того, как в США на выходных объявили о победе на выборах Джозефа Байдена, что было позитивно воспринято рынками, отмечает издание MarketWatch. По словам экспертов, оптимизма инвесторам добавили сообщения, что потенциальная вакцина от коронавируса, разработанная американской Pfizer и германской BioNTech, во время испытаний показала более чем 90%-ную эффективность