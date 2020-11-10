Россия ждет официального подведения итогов выборов в США, заявила Мария Захарова

В интервью нашей радиостанции представитель МИДа пояснила, что Дональд Трамп не выразил согласия с результатами голосования. Мария Захарова отметила, что Россия готова работать с любым кандидатом, который по итогам выборов возглавит США. Джозефа Байдена в эти дни поздравляют с победой на выборах в США лидеры многих стран и главы международных организаций.