Президент Азербайджана, по словам его пресс-службы, позвонил лидеру России и извинился за сбитый российский вертолет

Ильхам Алиев пообещал Владимиру Путину найти и наказать виновных. Накануне вечером МИД Азербайджана сообщил, что военные страны по ошибке сбили российский боевой вертолет Ми-24 над территорией Армении недалеко от границы. В российском МИДе сказали, что позитивно оценивают признание Баку вины в этом инциденте. По данным Минобороны России, погибли двое российских военных, один ранен.