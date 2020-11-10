Протестующие в Ереване ночью ворвались в здания правительства и парламента

Как передает «Интерфакс», десятки человек громили мебель, затем неизвестные избили спикера парламента, он госпитализирован, сообщил глава аппарата премьер-министра. От избитого требовали сказать, где находится премьер-министр Никол Пашинян, пишут местные СМИ. Демонстранты возмущены тем, что он подписал соглашение о перемирии с Азербайджаном. В свою очередь, Пашинян в «Фейсбуке» пообещал наказать зачинщиков беспорядков.