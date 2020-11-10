Россия начала отправку из Ульяновска в Нагорный Карабах двух тысяч миротворцев, сообщили в Минобороны

Ночью лидеры России, Армении и Азербайджана объявили, что подписали соглашение о прекращении войны. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в эфире местного телевидения, что Армения фактически капитулировала – согласно договоренностям, контроль над Кельбаджарским, Агдамским и Лачинским районами должен перейти к Баку. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал текст соглашения крайне болезненным для себя лично и своего народа. Глубоко ночью на фоне беспорядков в Ереване Пашинян вышел в прямой эфир в своем «Фейсбуке» и сказал, что у него не было другого выхода.