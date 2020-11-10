Конгресс Перу объявил импичмент президенту Мартину Вискарре

За его отстранение от власти проголосовали 105 депутатов, против – 19, и четверо воздержались, сообщил спикер парламента Мануэль Артуро Мерино де Лама. Именно он по закону будет исполнять обязанности президента. Президента обвинили в получении взяток на посту губернатора с 2001 по 2014 годы.

