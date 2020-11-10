Ильхам Алиев, как сообщили в его пресс-службе, извинился перед Владимиром Путиным за сбитый российский вертолет

Президент Азербайджана пообещал наказать виновных. По данным Минобороны России, вертолет Ми-24 был сбит над территорией Армении недалеко от границы. Погибли два члена экипажа, один ранен. В Баку накануне вечером заявили о готовности выплатить компенсации.

