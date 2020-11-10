Протестующие в Ереване, как сообщают СМИ, избили спикера парламента Армении, пытаясь узнать, где находится Пашинян

Опубликовано видео, на котором Арарата Мирзояна демонстранты выволокли из машины и оставили окровавленным на асфальте, передает «Интерфакс». По его сведениям, ночью демонстранты ворвались в здание правительства и стали громить там мебель, а затем захватили здание парламента. По оценке ТАСС, на площади перед зданием правительства собрались несколько тысяч человек. Сообщается, что демонстранты возмущены тем, что Пашинян подписал соглашение о перемирии с Азербайджаном с радикальными уступками и требуют, чтобы власть в стране перешла к Генштабу.