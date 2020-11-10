Лидеры Армении, Азербайджана и России ночью заявили, что договорились о прекращении войны в Нагорном Карабахе

В зону конфликта направлены две тысячи российских миротворцев сроком на 5 лет с возможностью продления миссии. Владимир Путин ночью заявил, что Армения и Азербайджан остаются на занятых позициях. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что согласно достигнутым договоренностям, Армения вернет под контроль Азербайджана Кельбаджарский район до 15 ноября, Агдамский район – до 20 ноября и Лачинский район – до 1 декабря, передают российские информагентства. Кроме того, Алиев отметил, что в Нагорный Карабах будут направлены и турецкие миротворцы. Анкара в конфликте поддерживает Баку. Никол Пашинян в «Фейсбуке» назвал соглашение о прекращении войны очень болезненным, вскоре заявил, что у него не было другого выхода. В Ереване вспыхнули протесты и беспорядки.