Дональд Трамп объявил в «Твиттере» об увольнении министра обороны США Марка Эспера

Президент не стал называть причин. Телеканал CNN отмечает, что во время недавних массовых выступлений на расовой почве Эспер высказался против использования военных для подавления беспорядков. Трамп сообщил, что новым главой Пентагона станет руководитель национального антитеррористического центра Кристофер Миллер. Трамп по-прежнему не признает победу на выборах Джозефа Байдена. Срок президентских полномочий Трампа истекает в январе.

