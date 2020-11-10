МВД Грузии намерено оштрафовать всех участников митинга у здания парламента из-за коронавирусных ограничений

В ведомстве напомнили, что штраф за нарушение вступившего накануне в силу запрета на передвижение составляет примерно 600 долларов для физлиц и около 3 тысяч долларов – для юридических лиц. Накануне к зданию парламента вновь пришли протестующие против итогов недавних выборов, на которых победила правящая партия «Грузинская мечта». В воскресенье полиция применила водометы против демонстрантов у здания Центризбиркома.