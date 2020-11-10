Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину и пообещал наказать тех, кто сбил российский вертолет, сообщили в Баку

В пресс-службе президента Азербайджана ночью отметили, что лидер страны принес извинения российскому коллеге. Накануне МИД Азербайджана сообщил, что военные страны по ошибке сбили российский боевой вертолет недалеко от границы над территорией Армении. В российском МИДе отметили, что позитивно оценивают признание Азербайджаном вины. По данным Минобороны России, погибли два члена экипажа, еще один ранен.
Самое обсуждаемое
Ждем-с Даже Байдену придется прийти в другой мир, и это больше не мир четы Клинтон или иных сторонников «крестовых походов» за «единственно верные» ценности и политические системы. Это все более многополяризирующийся мир. В котором нужно доказывать свою претензию на мировое лидерство, моральное, а не авторитарное, не санкциями, а умением действовать в общем интересе…
Популярное за неделю
Ночь, день, ночь. Этот текст вы прочтете до конца и наконец наденете маски Желтая стопа, фиолетовая нога. Ему 59 лет, у него нет заболеваний, кроме ковида. Он заболел 9 октября, 14-го его госпитализировали с тяжелой пневмонией, 18-го — острая боль в ноге, несколько дней ждал перевода, а нога умирала…