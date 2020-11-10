Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину и пообещал наказать тех, кто сбил российский вертолет, сообщили в Баку

В пресс-службе президента Азербайджана ночью отметили, что лидер страны принес извинения российскому коллеге. Накануне МИД Азербайджана сообщил, что военные страны по ошибке сбили российский боевой вертолет недалеко от границы над территорией Армении. В российском МИДе отметили, что позитивно оценивают признание Азербайджаном вины. По данным Минобороны России, погибли два члена экипажа, еще один ранен.