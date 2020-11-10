Протестующие в Ереване полностью захватили здание правительства Армении, передает «Интерфакс»

Как сообщает агентство, несколько десятков человек разгромили мебель, разбили двери и окна, сорвали табличку с личного кабинета Никола Пашиняна. Премьер-министра они называют предателем. Отмечается, что полиция не вмешивается. По оценке ТАСС, на площади у здания правительства Армении ночью собрались несколько тысяч человек. Они возмущены договоренностями Еревана, Баку и Москвы о прекращении войны в Нагорном Карабахе.