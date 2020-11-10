Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что в Нагорный Карабах будут направлены миротворцы России и Турции

Алиев ночью заявил, что согласно достигнутым договоренностям Армения вернет под контроль Азербайджана Кельбаджарский район до 15 ноября, Агдамский район – до 20 ноября и Лачинский район – до 1 декабря, передают российские информагентства. Россия направит в зону конфликта почти две тысячи военных сроком на 5 лет с возможностью продления миссии. Президент Владимир Путин отметил, что российские миротворцы будут размещены вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией, и вдоль линии соприкосновения. По словам российского лидера, беженцы возвращаются в Нагорный Карабах и прилегающие районы под контролем верховного комиссара ООН по делам беженцем. В Москве, Баку и Ереване ночью подтвердили, что лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Премьер-министр Никол Пашинян в своем «Фейсбуке» назвал этот документ очень болезненным для себя лично и своего народа. В Ереване ночью начались стихийные протесты.