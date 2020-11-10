Полиция Харькова возбудила уголовное дело об умышленном убийстве в связи с заявлением об исчезновении мэра

На сайте полиции говорится, что в правоохранительные органы обратился руководитель одной из общественных организаций. Ранее городской избирком объявил, что на недавних выборах победил действующий мэр Геннадий Кернес. В сентябре политик заразился коронавирусом и был доставлен в берлинскую клинику «Шаритэ». Родственники опровергали слухи о его смерти и говорили, что он вскоре вернется в Харьков.