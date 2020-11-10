Госдума сегодня рассмотрит пять кандидатур на посты министров

Депутаты также могут утвердить теперь уже бывшего главу Минэнерго Александра Новака вице-премьером. На его должность премьер-министр Михаил Мишустин предложил назначить гендиректора компании «Русгидро» Николая Шульгинова. Министром транспорта может стать гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев. Министерство природных ресурсов может возглавить нынешний министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, а на его место Мишустин предложил кандидатуру главы Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова. Депутаты впервые воспользуются новым конституционным правом по утверждению членов правительства.