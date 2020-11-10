Россия получила заверения Баку, что виновные в происшествии со сбитым российским вертолетом будут наказаны

Об этом сообщили в МИДе и отметили, что ведомство позитивно оценивает признание Азербайджаном своей вины. Министр обороны Закир Гасанов выразил соболезнования. На сайте ведомства говорится, что сбитый вертолет летел в темное время суток, на малой высоте, вне зоны радарного обнаружения ПВО. В МИДе Азербайджана накануне вечером принесли извинения и заявили о готовности страны выплатить компенсации.

По данным Минобороны России, вертолет Ми-24 был сбит из переносного ракетного комплекса вне зоны боевых действий в Нагорном Карабахе – он летел над территорией Армении недалеко от границы. Погибли двое российских военных, еще один член экипажа ранен