Владимир Путин заявил, что в Нагорном Карабахе будут размещены российские миротворцы, передает РИА Новости

По словам президента России, Азербайджанская Республика и Республика Армения останавливаются на занятых ими позициях. В Кремле ночью подтвердили, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе, которое с полуночи вступило в силу. После полуночи об этом заявлении написал в «Фейсбуке» премьер-министр Армении Никол Пашинян и назвал его текст очень болезненным для себя лично и своего народа. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Нагорном Карабахе будет совместная миротворческая миссия России и Турции. Анкара в этом конфликте поддерживает Баку.

Тем временем, как передает ТАСС, протестующие в Ереване против решения о прекращении войны ворвались в здание правительства Армении. Как сообщает корреспондент «Интерфакса», несколько десятков человек громят в здании двери, окна, сорвали табличку с личного кабинета Пашиняна. Премьер-министра они называют предателем.