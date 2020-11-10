Церемония вручения театральной премии «Золотая маска» сегодня пройдет онлайн

Прямая трансляция начнется в полдень на портале «Рамблер» и будет идти со сцены Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Как передает ТАСС, организаторы церемонии отметили, что лауреаты узнают о присуждении им премии одновременно со зрителями. Премию вручают с 1993 года.