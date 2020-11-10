Министр обороны Украины вслед за президентом страны заразился коронавирусом, сообщает агентство «Укринформ»

Оно ссылается на оборонное ведомство. По его информации, министр Андрей Таран изолировался и работает в дистанционном режиме. Накануне стало известно, что положительный тест на коронавирус сдали президент Владимир Зеленский и руководитель его офиса Андрей Ермак. Ранее власти продлили в стране карантин до конца года.