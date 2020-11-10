Дональд Трамп не сдается – президент США назвал Неваду рассадником поддельных голосов

Глава Белого дома пообещал в «Твиттере» опубликовать некие шокирующие данные по голосованию. По данным телеканала Fox News, который традиционно симпатизирует республиканцам, в Неваде после обработки 95% бюллетеней лидирует кандидат от демократов Джозеф Байден – у него 50,2% голосов, у Трампа – 47,5%. Тем временем, лидеры ряда стран и руководители международных организаций продолжают поздравлять Байдена с победой на выборах. Накануне к ним присоединился генсек ООН Антониу Гутерриш.

