Премьер-министр Армении заявил, что подписал с президентами Азербайджана и России заявление о прекращении войны

Никол Пашинян в своем «Фейсбуке» назвал тест заявления очень болезненным для себя лично и для своего народа. Пашинян отметил, что принял это решение в результате глубокого анализа военного положения и оценки людей, лучшим образом владеющих ситуацией. Об условиях перемирия не говорится.