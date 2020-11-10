В Москве за сутки скончались ещё 68 пациентов с коронавирусом

Такие данные представил Оперативный штаб. Столица по-прежнему дает наибольший прирост числа заболевших. Число случаев, регистрируемых в сутки приближается к семи тысячам. В целом по России число заболевших за сутки накануне составило почти 22 тысячи человек и это максимальный показатель с начала пандемии.

Ситуация с коронавирусом в регионах остаётся напряжённой. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом она отметила, что по всей стране идёт наращивание тестирования.

Попова добавила, что все тест-системы поставляются за счёт федерального бюджета.