Дорогомиловский суд продолжит сегодня рассмотрение дела о кокаине, найденном в российском посольстве в Аргентине

На скамье подсудимых четыре человека.

Слушания по этому делу сегодня впервые пройдут перед коллегией присяжных. Как сообщало агентство ТАСС, её отобрали на прошлом заседании после нескольких неудачных попыток.

По версии следствия четыре человека, которые сейчас содержатся в московских СИЗО, имели отношение к схеме распространения наркотиков, встроенной прямо в логистику министерства иностранных дел России. Предполагается, что эти люди могли с помощью дипломатических самолётов перевозить между странами крупные партии запрещённых веществ. Организатором преступной группы обвинение называет Андрея Ковальчука, задержанного на территории Германии.

Ранее расследовательский проект «Досье», изучив материалы дела, заключил, что посольство России в Аргентине, где нашли груз в несколько центнеров кокаина, могло быть центром деятельности преступников около пяти лет. Также в публикации проекта сказано, что следствие так и не нашло ни организатора этой схемы, ни источника наркотиков.

Подсудимые в свою очередь вины не признают. Например, Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов, которые по версии следствия должны были принять груз кокаину в Москве, утверждают, что они ожидали поставок кофе, а не наркотика.