Азербайджан признал, что сбил российский военный самолет Ми-24 над территорией Армении

В Баку уверяют, что сделали это случайно.

Произошедшее в МИДе Азербайджана объяснили напряженной обстановкой в непризнанном Нагорном Карабахе. По утверждениям Баку, российский вертолет пролетал в непосредственной близости от армяно-азербайджанской границы в темное время суток. Также, уверяют власти республики, российские ВВС ранее не были замечены в районе трагедии. Тем не менее, Азербайджан принес извинения и пообещал выплатить компенсацию.

Ранее в российском Минобороны сообщили, что Ми-24 сопровождал автоколонну военной базы в Гюмри. По данным ведомства, вертолет был сбит с земли из переносного зенитно-ракетного комплекса вблизи границы с Азербайджаном и вне зоны боевых действий. В результате погибли два члена экипажа, еще один пострадал. Главный советник армянского премьера Никола Пашиняна в интервью интернет-изданию РБК выразил уверенность, что случившееся является «актом агрессии на территории Армении».

Российский военный вертолет был сбит над Арменией на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе. В Баку, в частности, заявляют о взятии под контроль ключевого города Шуша. Ереван утверждает, что бои еще продолжаются.