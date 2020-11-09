Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри покинет свой пост до конца месяца

Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на госсекретаря Соединённых штатов Майка Помпео. Это уже вторая громкая отставка, о которой стало известно этим вечером. Чуть ранее президент США Дональд Трамп сообщил в твиттере, что отправил в отставку главу Пентагона Марка Эспера.