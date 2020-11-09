Вице-спикер заксобрания Ульяновской области утверждает, что стал свидетелем отправки в Карабах российских военных

Вице-спикер законодательного собрания Ульяновской области Айрат Гибатдинов утверждает, что стал свидетелем отправки в Нагорный Карабах российских военных. На своей странице в Инстаграме он разместил видео с колонной военных грузовиков и сопроводил его словам «Кому нужна эта война?». Гибатдинов уточнил, что это отправка в Карабах 31-й десантно-штурмовой бригады. Сообщение ульяновского политика вызвало резонанс.

Официальных комментариев по поводу отправки российских военнослужащих не последовало. Позднее Гибатдинов сказал в интервью газете «Коммерсант», что не знает подробностей, заснял на рулёжной дорожке то, что увидел. По словам депутата, из разговоров он понял, что военнослужащие ждут вылета со вчерашнего вечера.