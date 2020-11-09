Кремлёвская новогодняя ёлка в этом году пройдёт без зрителей, сообщили сообщили в столичной федерации профсоюзов

Председатель организации рассказал газете «Комсомольская правда», что из-за ситуации с коронавирусом представление будет отснято в виде спектакля и показано на детском канале «Карусель». Спектакль будет называться «Пятое время года», одним из героев станет гаджет. Между тем в управлении делами президента РИА Новости сказали, что о планах заменить ёлку на телеверсию спектакля ничего не знают.