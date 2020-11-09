Писателя Михаила Жванецкого похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве

Из-за ситуации с коронавирусом открытую церемонию прощания решили не проводить. Тем не менее проститься со Жванецким пришли, в том числе певица Алла Пугачёва, телеведущие Максим Галкин и Иван Ургант, актёры Леонид Ярмольник и Леонид Барац, певец Александр Розенбаум, министр культуры Ольга Любимова и спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, пишет РБК.

Писатель-сатирик скончался в минувшую пятницу, ему было 86 лет.