Об этом сообщило министерство обороны страны. Там отметили, что российские военнослужащие погибли при выполнении союзнических обязательств по обеспечению безопасности Армении.
Ми-24 был сбит над Арменией недалеко от границы с Азербайджаном. В Баку заявили, что сделали это случайно, принесли извинения, выразили соболезнования и предложили компенсацию.
Власти Армении решили посмертно представить к государственным наградам пилотов сбитого российского вертолёта
Об этом сообщило министерство обороны страны. Там отметили, что российские военнослужащие погибли при выполнении союзнических обязательств по обеспечению безопасности Армении.