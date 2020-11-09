Власти Армении решили посмертно представить к государственным наградам пилотов сбитого российского вертолёта

Об этом сообщило министерство обороны страны. Там отметили, что российские военнослужащие погибли при выполнении союзнических обязательств по обеспечению безопасности Армении.

Ми-24 был сбит над Арменией недалеко от границы с Азербайджаном. В Баку заявили, что сделали это случайно, принесли извинения, выразили соболезнования и предложили компенсацию.